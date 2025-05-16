Проверки реже — цена больше: В Молдове техосмотр автомобилей подорожает на 20%

С 1 июня 2025 года в Молдове увеличится стоимость техосмотра на 15−20% в рамках внедрения новых правил прохождения технического осмотра транспортных средств, пишет nordnews.md.
Что изменится:
— Легковые автомобили (до 10 лет) — техосмотр раз в два года (вместо ежегодного).
— Автобусы, такси, автомобили скорой помощи, транспорт, перевозящий опасные грузы, и учебные автомобили (до 10 лет) — техосмотр раз в год (вместо раз в полгода).
Новые меры:
— Введение классификации неисправностей по степени опасности.
— Упрощённая идентификация транспортных средств через систему Autotest.
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