В Недвиговке увековечили память героев СВО

В Недвиговской казачьей школе Мясниковского района появились мемориальные доски в честь выпускников, погибших в ходе СВО — Александра Пилуева и Павла Болозана. Об этом сообщили на официальной странице Всевеликого войска Донского.
Герои уроженцы Мясниковского района. Павел Болозан — погиб в октябре прошлого года при освобождении Курской области, а Александр Пилуев — пал смертью храбрых в январе этого года на Каховском направлении.
Мемориальные доски установили на школе № 16 в Недвиговке, где учились сами герои СВО. Эти мемориальные доски — не просто памятник, а напоминание нынешним школьникам о настоящем мужестве.
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