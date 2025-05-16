Более тысячи волонтеров примут участие в акции по уборке берегов Волги

«Двадцатого мая в России отмечается День Волги. Это не просто водная артерия, а символ единства, истории и природного богатства России, ее значение для экономики, экологии и культуры страны невозможно переоценить. В этот день Общественная палата проведет экологическую акцию в каждом из 15 регионов, через которые протекает Волга. Ожидается, что к ней присоединятся более 1000 волонтеров», — говорится в сообщении.