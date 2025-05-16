Более тысячи волонтеров примут участие в акции по уборке берегов Волги

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Более тысячи волонтеров примут участие во всероссийской экологической акции Общественной палаты РФ по уборке береговой линии Волги, которая пройдет в 15 регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
«Двадцатого мая в России отмечается День Волги. Это не просто водная артерия, а символ единства, истории и природного богатства России, ее значение для экономики, экологии и культуры страны невозможно переоценить. В этот день Общественная палата проведет экологическую акцию в каждом из 15 регионов, через которые протекает Волга. Ожидается, что к ней присоединятся более 1000 волонтеров», — говорится в сообщении.
Инициатор акции, член ОП РФ от Самарской области Павел Покровский подчеркивает, что до сентября 2025 года планируется провести более 100 экологических мероприятий у берегов Волги.
«Для реализации этой задачи объединились общественные палаты всех регионов Поволжья. Наша задача — кратно увеличить число участников проектов и тех, кто заинтересован в сохранении реки», — приводит пресс-служба слова Покровского.
Уточняется, что ход всероссийской акции будет освещаться в здании Общественной палаты РФ. С мест уборки Волги пройдут включения из Тверской, Московской, Самарской и Волгоградской областей. Также на площадке ОП РФ откроется фотовыставка с видами уникальных ландшафтных особенностей волжского бассейна в течение реки.
Предусмотрена также презентация авторской песни о Волге заслуженного артиста России, чемпиона мира по баяну Сергея Войтенко, экологические уроки для школьников, будут представлены материалы модельного урока «Живая Волга», включающего в себя готовые методические материалы для школ и детских лагерей и нацеленного на вовлечение волонтеров («Волонтеры культуры», «Волонтеры Победы») в образовательный процесс — со всеми заинтересованными образовательными учреждениями.
Пресс-центр акции начнет работу 20 мая в 11.00 на площадке ОП РФ. В рамках круглого стола на площадке пресс-центра будут проанализированы лучшие практики региональных общественных палат и социально ориентированных НКО, сформирована база успешных проектов для тиражирования. Лучшие инициативы будут опубликованы на электронных ресурсах с целью привлечения финансирования и новых партнеров.