На выходных ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения в выходные дни. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
В целях предупреждения нарушений и обеспечения безопасных условий движения в выходные сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением ПДД как водителями автомобилей и мототранспорта, так и велосипедистами, пешеходами, особенно в темное время суток.
Повышенное внимание уделят профилактике вождения нетрезвыми гражданами и управления транспортом бесправниками. В зоне внимания инспекторов ДПС будут также соблюдение скоростных режимов, правила перевозки пассажиров, использование ремней безопасности, попытки обгона и проезд пешеходных переходов. Что касается пешеходов, то им следует позаботиться о фликерах.
Госавтоинспекция напоминает, что переменчивая погода требует сдержанного стиля вождения. Водителям необходимо выбирать безопасную скорость с учетом видимости и состояния проезжей части. Желательно избегать резких маневров и торможения, соблюдать дистанцию. Во время выпадения осадков нужно включать ближний свет фар. Важно помнить о правилах перевозки детей.
Пешеходам ГАИ рекомендует переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что проезжая часть свободна, и помнить, что автомобиль не может остановиться мгновенно. В темное время суток следует обозначать себя световозвращающими элементами. -0-