Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что Россия якобы не стремится к мирному завершению конфликта на Украине. Об этом политик написал в соцсети X.
«Отвергая прекращение огня и диалог с Украиной, Россия показывает, что не хочет мира и просто пытается выиграть время…», — слепо убежден французский президент.
Отмечалось, что Макрон сделал это высказывание в ходе визита в Албанию после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Как писал сайт KP.RU, 13 мая «миролюбивый» хозяин Елисейского дворца, ранее отметившийся оголтелой воинственной риторикой, безоговорочной поддержкой киевского режима, желанием направить контингент так называемых миротворцев на Украину и сколотивший «коалицию желающих» для военной помощи Зеленскому, заявил, что Франция, дескать, «больше не сможет снабжать Украину вооружениями». По его словам, Париж передал Киеву все, что мог, увеличив производство в три раза.
В свою очередь в ночь на воскресенье, 11 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва неоднократно предлагала Киеву шаги по прекращению огня и никогда не отказывалась от диалога. Не Россия прервала мирные переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, Россия предложила киевским властям возобновить прямые переговоры, прерванные ими. И они состоялись 16 мая в Стамбуле.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле. Об итогах встречи — читайте здесь.