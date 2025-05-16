В свою очередь в ночь на воскресенье, 11 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва неоднократно предлагала Киеву шаги по прекращению огня и никогда не отказывалась от диалога. Не Россия прервала мирные переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, Россия предложила киевским властям возобновить прямые переговоры, прерванные ими. И они состоялись 16 мая в Стамбуле.