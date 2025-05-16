«Продаю кольца, чтобы кормить детей»: где сейчас Ксюша Новикова из «Блестящих»

Затем, в 1999 году, девушка попала в Московский университет культуры, где выбрала режиссерский факультет. Через пять лет Ксения Новикова получила диплом, но к тому моменту ей было уже не до режиссуры. Ведь тогда уже несколько лет имя Ксении Новиковой гремело на всю страну.