«Продаю кольца, чтобы кормить детей»: где сейчас Ксюша Новикова из «Блестящих»

Главной звезде «Блестящих» Ксении Новиковой исполняется 45 лет.
В нулевых голос Ксении Новиковой знал каждый. Звездная участница «Блестящих» стала одной из самых ярких звезд России тех лет, ее песни крутили по радио и телевидению, а сама Ксения регулярно появлялась на телешоу и в глянцевых журналах. Но пока все видели красивую картинку, дома Ксения сталкивалась с жестокой реальностью и мужем-тираном. 17 мая Ксении Новиковой исполняется 45 лет — URA.RU вспоминает творческий путь звезды.
Детство и юность Ксении Новиковой.
Ксения Новикова родилась в столице в 1980 году. Девочка росла вместе с младшим братом Максимом. Еще в детстве родители заметили, что Ксения любит петь, и решили поддержать ребенка. Девочку отдали в детский хор имени Владимира Локтева. Пройдя прослушивание, начинающая вокалистка мигом стала ведущей солисткой.
В семь лет Ксения с мамой попала на концерт молодежной группы «Класс». Там проходил конкурс вокала, на котором Новикова без труда утерла нос остальным участницам. Это заметила супруга руководителя группы и пригласила Ксению на прослушивание. Так школьница оказалась вокалисткой «Класса».
Ксения Новикова с юных лет мечтала выступать на сценеФото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press.
В школьные годы Ксении удавалось и хорошо учиться, и регулярно выступать на сцене. Родители поощряли любовь дочери к пению, но при этом внимательно следили за тем, чтобы выступления не сказывались на успеваемости. После 9 класса Ксения Новикова решила оставить школу и пошла учиться в эстрадно-джазовый колледж.
Затем, в 1999 году, девушка попала в Московский университет культуры, где выбрала режиссерский факультет. Через пять лет Ксения Новикова получила диплом, но к тому моменту ей было уже не до режиссуры. Ведь тогда уже несколько лет имя Ксении Новиковой гремело на всю страну.
Музыкальная карьера Ксении Новиковой.
Летом 1999 года, когда Ксения Новикова поступала в университет, из группы «Блестящие» ушла Полина Иодис. До этого Новикова уже работала с группой — записывала бэк-вокал, поэтому девушке предложили занять освободившееся место. Все участницы быстро поладили с Ксенией.
Впервые в съемке клипа Ксения поучаствовала во время записи «За осенью придет зима». Тогда публика впервые увидела новую вокалистку «Блестящих». После этого начались бесконечные гастроли. Группу знала вся страна: их песни звучали по радио, а клипы регулярно показывали по телевизору. Однако Ксении Новиковой не всегда нравилась ее новая звездная жизнь. Ведь иногда фанатам нравилась не только музыка, но и сами участницы.
Ксения Новикова стала главной звездой «Блестящих’Фото: Olga Loskutova / Russian Look / Global Look Press.
«Помню, как в начале существования группы мы приезжали куда-то на гастроли, а нам предлагали пойти в баньку, даже шли к нашему директору, чтобы договориться о цене. И таких предложений было очень много», — вспоминала Ксения Новикова для «Мира новостей». «Разумеется, мы от них отказывались».
Вместе с «Блестящими» Ксения Новикова записала три альбома: «За четыре моря», «Апельсиновый рай» и «Восточные сказки». Казалось, что Новикова перетянула на себя все внимание и стала самой известной участницей коллектива. Девушка регулярно появлялась в различных телешоу и снималась для глянцевых журналов.
Но после восьми лет в «Блестящих» Ксения Новикова неожиданно заявила о том, что уходит из группы. К тому моменту красотку знала вся страна, и она решила посвятить больше времени семье и личной жизни, о чем ее так просил гражданский муж.
Но после разрыва отношений в 2011 году Ксения Новикова вновь присоединилась к «Блестящим». Артистка записывала песни с группой и параллельно пыталась покорять мир шоу-бизнеса в одиночку. В 2015 году Новикова собрала свою собственную группу «Ксюша» и вновь покинула «Блестящих», сконцентрировавшись на своем творчестве.
Но «Ксюша» оказалась провалом: вскоре группа распалась, а у Новиковой началась «черная полоса» в жизни. Тогда продюсер «Блестящих» позвал девушку обратно — и так тут же согласилась. Артистка считает, что «Блестящие» стали для нее второй семьей, куда она всегда может вернуться и где ее примут.
«Наш коллектив — моя вторая семья. Здесь все друг друга любят, поддерживают и понимают. Мы не только работаем вместе, но и отдыхаем. Дружим сами, дружат наши дети. Уходя, я всегда возвращалась, ведь когда в семье возникают недопонимания — это не повод навсегда ее покинуть», — объясняла Ксения Новикова в интервью «Леди Mail».
Фильмы и телешоу с Ксенией Новиковой.
Ксения Новикова успела не только запомниться вокалом, но и сняться в нескольких известных фильмах. Так, в 2004 году, девушка дебютировала в фильме «Ландыш серебристый 2», а затем мелькнула в небольшой роли в «Ночном дозоре».
Затем, в том же 2004 году, на экране появились все «Блестящие»: в мюзикле «Али-баба и сорок разбойников» четыре солистки сыграли роли наложниц. Следующей роли певице пришлось ждать три года: в 2007 году Ксения снялась в комедии «Любовь-морковь».
Ксения Новикова так и не смогла покорить большие экраныФото: Natalia Shakhanova / Global Look Press.
Но карьера актрисы у Ксении не сложилась. После комедии с Гошей Куценко она снялась лишь в малозаметных лентах «Новогодняя SMS-ка» и «Консультант. Лихие времена».
Звезда часто попадала на различные телешоу. Например, экстремальные «Фактор страха» и «Не дрогни» — зрителям нравилось смотреть на то, как артистка смотрит в глаза страхам. Звезду даже звали принять участие в «Последнем герое», но продюсеры не отпустили ее. Чтобы закрыть гештальт, в 2025 году артистка вновь решила испытать себя и отправилась на «Выживалити-2».
Личная жизнь Ксении Новиковой.
О первой любви Ксении Новиковой известно мало. В лихие 90-е девушка встречалась с серьезным мужчиной, который предложил ей выйти за него замуж. Ксении поначалу согласилась, а потом узнала, что будущий супруг — не тот, за кого себя выдает. Оказалось, что он бандит, чьи избранницы одна за другой погибают загадочным образом. Узнав об этом, Новикова тут же отменила свадьбу.
Вскоре после этого за вокалисткой приударил бизнесмен Андрей Середа. Мужчина окружил Ксению любовью и заботой — казалось, что он тот самый единственный, которого она давно искала. От Андрея Середы Ксения Новикова родила двух сыновей, Мирона в 2008 и Богдана в 2010 году. Ради семейного счастья Новикова решила оставить сцену и посвятить себя детям.
Ради семьи и личного счастья Ксения Новикова готова была порвать с «Блестящими’Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press.
Но счастье продолжалось недолго. Выяснилось, что у Андрея проблемы с алкоголем. Напившись, мужчина начинал устраивать дебош и доводить семью до слез. Ксении удавалось скрывать происходящее от прессы, но продолжать терпеть выходки Андрея она больше не могла. Узнав о том, что Новикова его бросает, мужчина пришел в бешенство, выкрал детей и улетел с ними в Англию. Ксении пришлось девять месяцев ходить по судам, чтобы вновь увидеть любимых сыновей.
Следующим избранником Ксении стал Алексей Сорокин. Поначалу казалось, что новый супруг станет идеальным отцом для подрастающих детей. Благодаря известной жене Сорокин находил контакты для своего бизнеса, и с каждым годом все сильнее отдалялся от Ксении и ее детей. Особенно артистку обижало то, как супруг с любовью относится к ребенку от предыдущего брака. В итоге Новикова не выдержала и ушла от мужа в 2018 году.
После неудачных отношений Ксения Новикова решила посвятить себя своим детям. Однако в 2025 году стало известно, что звезда не одинока — в интервью на передаче «Выживалити» она призналась, что встречается с мужчиной. Но его имя Ксения называть не спешит — чтобы в прессе никто не обсуждал ее личную жизнь. Однако когда речь заходит о том, чтобы скрепить отношения браком, звезда отвечает: в ЗАГС она больше ни ногой.
«Да я и тот единственный раз, когда меня удалось уговорить выйти замуж, не хотела этого делать! За отцом своих детей я замужем не была, и ничего страшного в этом не видела. А сейчас и подавно вряд ли в загс соберусь», — уверяет Ксения Новикова в интервью «Леди Mail». «Считаю, жить в любви и согласии можно и без штампа».
Скандал с домом и бывшим супругом.
В 2022 году Ксения Новикова призналась в интервью, что страдает от финансовых трудностей. В разговоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой звезда заявила, что она вынуждена продавать драгоценности, чтобы купить детям еды.
«На что я тяну детей? Я продаю свои украшения, чтобы мы жили», — откровенничала Новикова в передаче «Секрет на миллион». «Присудили ему, (бывшему мужу Алексею Сорокину, прим. ред.), половину дома, где мы живем с детьми, который мы строили… Да, он присутствовал, но все бумаги подписаны мной, дом оформлен на меня, пусть даже мы и в браке были. Это просто за гранью добра и зла. Мы столько вложили в этот дом своих трудов и честно заработанных денег».
Новикова сетовала, что помолвочное кольцо, которое ей подарил Сорокин, оказалось фальшивым, и его не приняли ни в одном ломбарде. Также Ксения говорила, что она может потерять свой дом из-за бывшего супруга, который решил заработать на солистке. Однако затем ситуация разрешилась, и дом остался у Новиковой и ее детей.