Россиян предупредили о рассылке фейковых писем о кишечных инфекциях: заявление Роспотребнадзора

Роспотребнадзор опроверг заявления о якобы угрозе распространения кишечных инфекций на территории РФ. В ведомстве подчеркнули, что рассылаемые россиянам письма с подобным содержанием не соответствуют действительности. Сообщение размещено в официальном Telegram-канале ведомства.
Как отмечается в публикации, в последнее время россиянам начали рассылать фейковые письма, в которых содержатся советы по «профилактике кишечных инфекций». Более того, бумага даже якобы подписана главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Однако на деле подобное лишь происки мошенников.
«Эта информация является полностью недостоверной! Призываем всех обращаться только к официальным источникам информации для получения достоверных данных!» — сообщает Роспотребнадзор.
Накануне в России также начала распространяться информация о якобы запрете полевых кухонь. Однако в Роспотребнадзоре отметили, что подобное тоже не соответствует действительности. Более того, о подобной инициативе не шло даже речи.