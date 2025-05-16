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В Сочи и Крыму перенесли открытие купального сезона

Открытие купального сезона на черноморских курортах России перенесли на начало июня.

Источник: Аргументы и факты

Открытие купального сезона на черноморских курортах России в 2025 году перенесли на начало июня, сообщил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

По словам специалиста, российский юг «опаздывает» от климатического графика.

«Что касается купального сезона на южных курортах России, нам еще предстоит подождать. В Сочи и на южном берегу Крыма температура пока ниже климатической нормы. Скорее всего, начало купального сезона задержится на неделю», — сказал он.

Ранее синоптик Шувалов предупредил, что после выходных в Москве ожидается заметное похолодание.

В предстоящие выходные температура воздуха днем прогреется до +20…+22 градусов, а в понедельник столбик термометра едва поднимется до +15 градусов.