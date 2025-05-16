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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России

В России стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции стабилизировалась в России в последние годы, охват тестированием на ВИЧ вырос за 10 лет на 83,6%, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В стране эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в последние годы стабилизировалась, в 2024 году число впервые выявленных больных на 9,9% ниже по сравнению с 2023 годом и на 31,4% ниже среднемноголетнего показателя за 2012−2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в РФ достигнут высокий охват тестированием на ВИЧ. В 2024 году обследовано свыше 52 миллионов российских граждан. Охват тестированием на ВИЧ вырос за последние 10 лет на 83,6%.