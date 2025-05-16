Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России

«В стране эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в последние годы стабилизировалась, в 2024 году число впервые выявленных больных на 9,9% ниже по сравнению с 2023 годом и на 31,4% ниже среднемноголетнего показателя за 2012−2023 года», — говорится в сообщении.