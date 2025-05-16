Посетители парка «Лога» испортили клумбы ради фото

В популярном парке «Лога» под Каменском-Шахтинским произошел неприятный инцидент — посетители массово вытоптали цветочные клумбы, пытаясь сделать эффектные фотографии со скульптурами. Об этом сообщили на официальной странице парка.
Согласно опубликованным данным, сотрудники парка создали красивые цветочные композиции вокруг скульптур. Десятки посетителей начали заходить на клумбы для фотосессий. В результате растения были повреждены, земля утоптана. Среди нарушителей были и взрослые, подавая дурной пример детям.
Сотрудники парка призывают всех гостей бережно относиться к природе и труду наших работников.
Подпишись на нас в Telegram.