Посетители парка «Лога» испортили клумбы ради фото

Согласно опубликованным данным, сотрудники парка создали красивые цветочные композиции вокруг скульптур. Десятки посетителей начали заходить на клумбы для фотосессий. В результате растения были повреждены, земля утоптана. Среди нарушителей были и взрослые, подавая дурной пример детям.