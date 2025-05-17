В Уфе установили знаки платных парковок

Напомним, платные парковки в столице Башкирии заработают в июне этого года. Кроме улицы Мустая Карима, они также появятся на других центральных улицах города — Достоевского, Карла Маркса, Кирова, Чернышевского, Октябрьской революции, Ленина, Пушкина.
Адреса муниципальных платных указаны в соответствующем постановлении, которое подписал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. В него вошли 1188 парковочных мест в центре столицы.
Добавим, 1 мая, в Уфе начал работу кол-центр, где горожане смогут получить всю актуальную информацию по работе платных парковок. Номер телефона кол-центра (347) 246−68−66.