В Уфе установили знаки платных парковок

Напомним, платные парковки в столице Башкирии заработают в июне этого года. Кроме улицы Мустая Карима, они также появятся на других центральных улицах города — Достоевского, Карла Маркса, Кирова, Чернышевского, Октябрьской революции, Ленина, Пушкина.