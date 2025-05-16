Кириенко и Мантуров согласились возглавить подготовку по празднованию 80-летия Калининградской области

«Давайте в подготовке к юбилею объединятся все наши регионы и каждый внесет свою лепту в празднование этой действительно значимой для всей России даты. Пусть “якорных” проектов будет всего несколько, но они должны быть такими, чтобы о них слышали по всей стране», — отметил Кириенко на совещании по подготовке к празднованию 80-летия Калининградской области. Кроме того, Мантуров подчеркнул, что работа по восстановлению и строительству юбилейных объектов уже ведется, а федеральный центр окажет максимальную поддержку региону. Документ с совещания есть в распоряжении редакции URA.RU.