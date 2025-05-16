Кириенко и Мантуров согласились возглавить подготовку по празднованию 80-летия Калининградской области

Кириенко и Мантуров решили объединить свои усилия для подготовки к юбилею Калининградской области.
В 2026 году Калининградской области исполнится 80 лет. Возглавить федеральный оргкомитет по празднованию этой значимой даты согласились первый вице-премьер Денис Мантуров и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Последний предложил объединить усилия всех российских регионов для подготовки к юбилею.
«Давайте в подготовке к юбилею объединятся все наши регионы и каждый внесет свою лепту в празднование этой действительно значимой для всей России даты. Пусть “якорных” проектов будет всего несколько, но они должны быть такими, чтобы о них слышали по всей стране», — отметил Кириенко на совещании по подготовке к празднованию 80-летия Калининградской области. Кроме того, Мантуров подчеркнул, что работа по восстановлению и строительству юбилейных объектов уже ведется, а федеральный центр окажет максимальную поддержку региону. Документ с совещания есть в распоряжении редакции URA.RU.
Губернатор региона Алексей Беспрозванных, в свою очередь, выразил благодарность руководству страны за поддержку инициативы и отметил символическую связь юбилея с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, эти два события неразрывно связаны, поскольку именно в результате Победы была образована Калининградская область. «Стремимся к тому, чтобы юбилей стал поистине всероссийским праздником, чтобы каждый уголок нашей огромной страны увидел в Калининграде свой форпост, свою точку опоры, и, самое главное, чтобы жители России ощутили: Калининград — в сердце каждого», — заявил Беспрозванных.
В оргкомитет войдут около тридцати представителей администрации президента, правительства РФ, федеральных структур и крупных компаний. Окончательный состав будет утвержден в начале июня. Праздничные мероприятия разделят на три блока: продвижение символов и традиций региона, проведение крупных фестивалей федерального уровня и развитие городской среды. В каждом муниципалитете области появятся общественные пространства, посвященные одному из субъектов РФ — эту инициативу поддержали все главы российских регионов. По итогам совещания Мантуров поручил подготовить перечень мероприятий и источников финансирования для дальнейшего рассмотрения на федеральном уровне.
Калининградская область отметит юбилей в 2026 году. Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора региона придать этой дате федеральное значение и подписал специальный указ.