Самолет с предположительно делегацией России вылетел из Стамбула

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, предположительно, покинула Стамбул вечером 16 мая. Самолет с представителями России вылетел из местного аэропорта Ататюрк. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.
О том, что самолет с делегацией РФ на борту вылетел из Стамбула, также передает RT. Корреспондент «России 1» Евгений Попов, находящийся непосредственно в Турции, также сообщил о вылете борта РФ из Стамбула.
Как известно, в пятницу, 16 мая, российская делегация провела переговоры с представителями Украины. В ходе них удалось достигнуть определенных договоренностей. В том числе, касающихся обмена пленными по схеме 1000 на 1000. Однако подробностей не уточнялось. В частности, пока неизвестно, когда именно произойдет обмен. Тем не менее, сразу после его осуществления стороны намерены продолжить диалог.
Немногим ранее Мединский оценил результаты переговоров. Он подчеркнул, что Россия ими удовлетворена.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле. Об итогах встречи — читайте здесь.