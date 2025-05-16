Самолет с предположительно делегацией России вылетел из Стамбула

Как известно, в пятницу, 16 мая, российская делегация провела переговоры с представителями Украины. В ходе них удалось достигнуть определенных договоренностей. В том числе, касающихся обмена пленными по схеме 1000 на 1000. Однако подробностей не уточнялось. В частности, пока неизвестно, когда именно произойдет обмен. Тем не менее, сразу после его осуществления стороны намерены продолжить диалог.