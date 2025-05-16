Роспотребнадзор прокомментировал рассылки о вспышках кишечных инфекций в России

Роспотребнадзор опроверг рассылки о болезнях.
Роспотребнадзор опроверг информацию о возникшей угрозе кишечных инфекций в России. Ведомство 16 мая опубликовало сообщение, в котором говорится о рассылке фальсифицированных писем от имени руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. В организации подчеркнули, что подобные утверждения не соответствуют действительности.
«На адреса электронной почты рассылается фальсифицированное письмо “О мерах по профилактике острых кишечных инфекций”, якобы подписанное руководителем Роспотребнадзора Поповой… Эта информация является полностью недостоверной», — говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Там также уточнили, что авторы поддельных писем предлагают различные рекомендации по профилактике острых кишечных инфекций и призывают довести их содержание до руководителей организаций. Роспотребнадзор призвал граждан быть внимательными и доверять только официальным источникам информации.