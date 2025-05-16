Россиянам дали пять советов для занятий спортом в жару

Жаркое лето — не повод отказываться от тренировок, однако облегчить физические нагрузки помогут пять простых советов, сообщает Pravda.Ru.
Тренироваться на улице лучше в утреннее или вечернее время. Идеальным будет период с 6 до 9 утра или после 19 часов. Самое опасное время для тренировок на улице — с 12 до 16 часов, поскольку есть риск получить тепловой удар.
Во время жары специалисты советуют отдавать предпочтение летним видам спорта — плавание в бассейне, аквааэробика, йога в тени, велопрогулка или вечерняя пробежка.
Важно во время тренировок поддерживать водный баланс. Необходимо выпить 1−2 стакана воды за 30 минут до тренировки, во время — пить по 2−3 глотка каждые 10 минут, а после — выпить воду с лимоном и щепоткой соли.
Кроме того, необходимо уделить внимание подходящей спортивной одежде. Лучше выбрать светлую одежду из дышащей ткани, не стоит забывать про головной убор.
Также летом не следует изнурять себя тренировками, можно сократить их на 20−30 минут.
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