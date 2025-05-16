В Новосибирске не станут отменять концерты группы «Ленинград»

Между тем, в мэрии Новосибирска агентству сообщили, что поступившее через общественную приемную коллективное обращение граждан по вопросу отмены концертов группы «Ленинград», запланированных на 29, 30, 31 мая 2025 года в «Сибирь-Арене», было направлено для рассмотрения и ответа заявителю в минспорта Новосибирской области — учредителю учреждения.