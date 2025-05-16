В Новосибирске не станут отменять концерты группы «Ленинград»

НОВОСИБИРСК, 16 мая — РИА Новости. Администрация новосибирской «Сибирь-Арены», где в конце мая запланированы три концерта музыкальной группы «Ленинград», приняла меры для недопущения нецензурной лексики, однако соблюдение законов целиком лежит на организаторе мероприятий, сообщили РИА Новости в министерстве физкультуры и спорта Новосибирской области.
Ранее активисты Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей из-за использования ненормативной лексики и «антиобщественного поведения» призвали запретить проведение концертов группы «Ленинград». Они направили обращения к губернатору Новосибирской области, министрам спорта и культуры региона, мэру Новосибирска, директору «Сибирь-Арены».
«Государственное автономное учреждение Новосибирской области “Арена” со своей стороны приняло предусмотренные законом необходимые меры, которые прописаны в договоре, по недопущению нецензурной лексики во время выступления в целях предотвращения совершения административного правонарушения. Надлежащее исполнение требований, установленных законодательством РФ, в полной мере возлагаются на заказчика», — сообщили в министерстве.
В минспорта региона отметили, что администрация «Сибирь-Арены» не является организатором концерта группы «Ленинград». Между ГАУ НСО «Арена» и ООО «Ф ИКС9» (организатор, заказчик) заключен договор оказания услуг. При этом организатор установил на концерты возрастной ценз «18+».
Между тем, в мэрии Новосибирска агентству сообщили, что поступившее через общественную приемную коллективное обращение граждан по вопросу отмены концертов группы «Ленинград», запланированных на 29, 30, 31 мая 2025 года в «Сибирь-Арене», было направлено для рассмотрения и ответа заявителю в минспорта Новосибирской области — учредителю учреждения.
Дополнительно в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска уточнили, что в соответствии с городскими документами, контроль за организацией и проведением массовых мероприятий в стационарных сооружениях на территории города возлагается на администрацию этих сооружений.
По данным управления по работе с обращениями граждан и организаций мэрии Новосибирска, с начала 2025 года в горадминистрацию поступило 19 обращений граждан с требованием отмены концертов группы «Ленинград».