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В Молдове холод, ливни и ледяной ветер: Такой подарок на выходные — хоть из дома не выходи

Какой будет погода в Молдове в субботу, 17 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе, в субботу, 17 мая будет довольно неуютно. Дневные температуры будут колебаться на уровне 12 градусов тепла, ливни, максимальные порывы ветра до 41 км/час. Ночью около 8 градусов со знаком плюс.

В прошлом году в этот день в Кишиневе было 20 градусов тепла.

На юге Молдовы днем +15, ночью + 12, ливни.

На севере страны днем 10, ночью — 7 градусов тепла, дождь, как и везде.

Однако воскресенье обещает солнечные улыбки. Ждём.

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