В Молдове холод, ливни и ледяной ветер: Такой подарок на выходные — хоть из дома не выходи

В Кишиневе, в субботу, 17 мая будет довольно неуютно. Дневные температуры будут колебаться на уровне 12 градусов тепла, ливни, максимальные порывы ветра до 41 км/час. Ночью около 8 градусов со знаком плюс.
В прошлом году в этот день в Кишиневе было 20 градусов тепла.
На юге Молдовы днем +15, ночью + 12, ливни.
На севере страны днем 10, ночью — 7 градусов тепла, дождь, как и везде.
Однако воскресенье обещает солнечные улыбки. Ждём.
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