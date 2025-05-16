«Отдача будет через 15 или 20 лет». Азаров о сделке США и Украины по минеральным ресурсам

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США могут увидеть выгоды от сделки с Украиной по минеральным ресурсам только через 15 или 20 лет. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил Николай Азаров, который был премьер-министром Украины в 2010—2014 годах.
«Мне уже приходилось говорить об этой так называемой сделке по минеральным ресурсам. Это все недра Украины. И я уже говорил, что если что-то и будет реализовываться, то какая-то материальная отдача будет через 15 или 20 лет. Сейчас я читаю западные средства массовой информации, и эта мысль, которую я высказывал несколько месяцев назад, повторяется. Наконец-то до них дошло, что ничего они с этого дела не получат. Тогда что они вообще получают с этой накачки вооружением и подготовки нацистского режима к войне с Россией?» — задал риторический вопрос Николай Азаров.
Азаров: Варшава ориентируется на директивы западных спецслужб и игнорирует историю Волынской резни.
Говоря о высказываниях премьера Британии Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца о конфликте в Украине, Николай Азаров назвал такую позицию «ястребиной». «Почитайте, сколько в истории за последние лет 500 было реализовано стремлений Запада уничтожить Россию. Сколько и чем они все заканчивались? Только по мере того, как увеличиваются возможности вооружений, ситуация становится все более и более трагичной. Если раньше потери исчислялись сотнями тысяч человек, то Вторая мировая война — это ведь уже десятки миллионов. А если будет развязана третья мировая, то счет пойдет на миллиарды», — уверен он. -0-