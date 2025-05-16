«Отдача будет через 15 или 20 лет». Азаров о сделке США и Украины по минеральным ресурсам

«Мне уже приходилось говорить об этой так называемой сделке по минеральным ресурсам. Это все недра Украины. И я уже говорил, что если что-то и будет реализовываться, то какая-то материальная отдача будет через 15 или 20 лет. Сейчас я читаю западные средства массовой информации, и эта мысль, которую я высказывал несколько месяцев назад, повторяется. Наконец-то до них дошло, что ничего они с этого дела не получат. Тогда что они вообще получают с этой накачки вооружением и подготовки нацистского режима к войне с Россией?» — задал риторический вопрос Николай Азаров.