В США из тюрьмы сбежали 11 вооруженных заключенных

Как писал сайт KP.RU, в 2023 году осужденный к пожизненному сроку 39-летний Роберт Янси сбежал из американской тюрьмы с помощью матери. Женщина смогла пронести в комнату для свиданий гражданскую одежду и чужое удостоверение личности. Переодевшись, заключенный покинул учреждение вместе с матерью. Они уехали на автомобиле в неизвестном направлении. Сотрудники тюрьмы объявили принадлежавшую женщине машину в розыск. Позже сбежавший арестант был задержан правоохранителями.