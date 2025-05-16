В США из тюрьмы сбежали 11 вооруженных заключенных

В США из тюрьмы Нового Орлеана совершили побег 11 вооруженных заключенных. Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на полицию округа.
«Одиннадцать взрослых мужчин сбежали из тюрьмы Нового Орлеана в пятницу, они считаются вооруженными и опасными», — приводит газета предупреждение офиса шерифа округа Орлеан.
В полиции отметили, что один из заключенных по имени Кенделл Майлз был задержан; остальные десять беглецов остаются на свободе.
По данным издания, об исчезновении осужденных стало известно во время утренней плановой переклички в Центре правосудия Орлеана в пятницу, 16 мая.
Шериф округа Орлеан Сьюзан Хатсон попросила общественность сохранять бдительность, подчеркнув, что департамент шерифа работает с местными, государственными и федеральными правоохранительными органами над «полномасштабной поисковой операцией».
В свою очередь суперинтендант полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик заявила, что «более чем вероятно», что заключенным оказали помощь и они сменили свою тюремную одежду.
Хатсон подчеркнула, что полиция проводит расследование инцидента, а все, кто помог арестантам сбежать, будут привлечены к ответственности.
Как писал сайт KP.RU, в 2023 году осужденный к пожизненному сроку 39-летний Роберт Янси сбежал из американской тюрьмы с помощью матери. Женщина смогла пронести в комнату для свиданий гражданскую одежду и чужое удостоверение личности. Переодевшись, заключенный покинул учреждение вместе с матерью. Они уехали на автомобиле в неизвестном направлении. Сотрудники тюрьмы объявили принадлежавшую женщине машину в розыск. Позже сбежавший арестант был задержан правоохранителями.