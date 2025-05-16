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В США из тюрьмы сбежали 11 вооруженных заключенных

Одного сбежавшего заключенного удалось задержать.

Источник: Комсомольская правда

В США из тюрьмы Нового Орлеана совершили побег 11 вооруженных заключенных. Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на полицию округа.

«Одиннадцать взрослых мужчин сбежали из тюрьмы Нового Орлеана в пятницу, они считаются вооруженными и опасными», — приводит газета предупреждение офиса шерифа округа Орлеан.

В полиции отметили, что один из заключенных по имени Кенделл Майлз был задержан; остальные десять беглецов остаются на свободе.

По данным издания, об исчезновении осужденных стало известно во время утренней плановой переклички в Центре правосудия Орлеана в пятницу, 16 мая.

Шериф округа Орлеан Сьюзан Хатсон попросила общественность сохранять бдительность, подчеркнув, что департамент шерифа работает с местными, государственными и федеральными правоохранительными органами над «полномасштабной поисковой операцией».

В свою очередь суперинтендант полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик заявила, что «более чем вероятно», что заключенным оказали помощь и они сменили свою тюремную одежду.

Хатсон подчеркнула, что полиция проводит расследование инцидента, а все, кто помог арестантам сбежать, будут привлечены к ответственности.

Как писал сайт KP.RU, в 2023 году осужденный к пожизненному сроку 39-летний Роберт Янси сбежал из американской тюрьмы с помощью матери. Женщина смогла пронести в комнату для свиданий гражданскую одежду и чужое удостоверение личности. Переодевшись, заключенный покинул учреждение вместе с матерью. Они уехали на автомобиле в неизвестном направлении. Сотрудники тюрьмы объявили принадлежавшую женщине машину в розыск. Позже сбежавший арестант был задержан правоохранителями.