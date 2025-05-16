Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор прокомментировал слухи об угрозе распространения кишечных инфекций

Слухи о том, что в России якобы возникла угроза распространения кишечных инфекций, не являются достоверными.

Слухи о том, что в России якобы возникла угроза распространения кишечных инфекций, не являются достоверными. Такое заявление в пятницу, 16 мая, сделали в Роспотребнадзоре.

В телеграм-канале ведомства сообщается, что на адреса электронной почты неизвестные рассылают фальсифицированное письмо, якобы за подписью главы ведомства Анны Поповой, «о мерах профилактики острых кишечных инфекций».

Роспотребнадзор назвал недостоверными утверждения о якобы возникшей угрозе распространения кишечных инфекций в России, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Эта информация является полностью недостоверной», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что авторы фейковой рассылки от имени ведомства рассылают некие рекомендации и предлагают довести их до сведения руководителей организаций.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда заболеваемость в России лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) достигнет пика. По информации ведомства, заболевание будет активно распространяться в июне-сентябре, а пиковые показатели ожидаются в августе.