ВСУ массово атаковали российский регион после переговоров

Под удар также попал город Шебекино — там удар пришелся на территорию предприятия. Повреждения получили грузовой автомобиль, а также фасад и остекление одного из строений. Кроме того, ВСУ атаковали села Мешковое и Ржевка — в них повредились частная надворная постройка и линия электропередачи, Гладков написал об этом в своем Telegram-канале.