ВСУ массово атаковали российский регион после переговоров

После переговоров России и Украины, прошедших в Стамбуле, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Белгородскую область. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— В городе Валуйки от ударов двух FPV-дронов на территории коммерческого объекта поврежден автомобиль. Еще один дрон атаковал здание промышленного предприятия — выбито окно. В поселке Уразово Валуйского округа дрон сдетонировал рядом с частным домом, перебита газовая труба — утечка газа устранена, — отметил Гладков.
Он добавил, что из-за удара украинского беспилотника на частной территории в селе Соболевка повредилось остекление, а на хуторе Леоновка дрон ударил по грузовому автомобилю.
Под удар также попал город Шебекино — там удар пришелся на территорию предприятия. Повреждения получили грузовой автомобиль, а также фасад и остекление одного из строений. Кроме того, ВСУ атаковали села Мешковое и Ржевка — в них повредились частная надворная постройка и линия электропередачи, Гладков написал об этом в своем Telegram-канале.
За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 65 украинских дронов над регионами России. Над Черным морем сбили 43 беспилотника, над территорией Республики Крым — 21 и один дрон уничтожили над территорией Белгородской области.