На Украине возбудили уголовное дело в отношении бывшего капитана сборной страны по футболу Анатолия Тимощука, который сейчас работает тренером в петербургском «Зените». Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Украинские силовики выразили недовольство в связи со сбором средств, организованным тренером, направленным на помощь пострадавшим в Курской области: Тимощук продал футболку со своим автографом на аукционе, а вырученные средства отправил на благотворительность.
Тренеру грозит от 10 до 12 лет лишения свободы, а также запрет на занятие определенных должностей или видов деятельности сроком от 15 до 15 лет, передает РИА Новости.
Ранее комментатор Роман Бебех заявил, что украинским тренерам необходимо ввести штраф за использование русского языка.
28 апреля украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка. Он добавил, что в детях нужно «воспитывать гордость» за украинский язык и страну.
На территории Украины будут блокировать российскую музыку. Этим будет заниматься Национальный совет по телевидению и радиовещанию. Это происходит на фоне ужесточения политики по ограничению использования русского языка в стране.