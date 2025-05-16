Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Закладчика психотропов задержали в Бресте

Правоохранители установили, что около месяца назад брестчанин устроился в интернет-наркошоп водителем. Несколько недель он развозил крупные партии товаров, которые затем забирали закладчики для распространения.

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Брестского облисполкома задержали 21-летнего местного жителя, распространявшего наркотики в областном центре и Брестском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Правоохранители установили, что около месяца назад брестчанин устроился в интернет-наркошоп водителем. Несколько недель он развозил крупные партии товаров, которые затем забирали закладчики для распространения.

Позже молодой человек и сам стал закладчиком. Он забирал крупные партии, по месту жительства фасовал на более мелкие, упаковывал и распространял в Бресте и Брестском районе. Его задержали во время закладки одной из партий около областного центра.

При обыске задержанного и по месту его жительства изъяты около 260 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС, упаковочный материал, весы и подручные средства для фасовки. Фигуранту грозит 15 лет лишения свободы. -0-