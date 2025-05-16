Закладчика психотропов задержали в Бресте

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Брестского облисполкома задержали 21-летнего местного жителя, распространявшего наркотики в областном центре и Брестском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Правоохранители установили, что около месяца назад брестчанин устроился в интернет-наркошоп водителем. Несколько недель он развозил крупные партии товаров, которые затем забирали закладчики для распространения.
Позже молодой человек и сам стал закладчиком. Он забирал крупные партии, по месту жительства фасовал на более мелкие, упаковывал и распространял в Бресте и Брестском районе. Его задержали во время закладки одной из партий около областного центра.
При обыске задержанного и по месту его жительства изъяты около 260 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС, упаковочный материал, весы и подручные средства для фасовки. Фигуранту грозит 15 лет лишения свободы. -0-