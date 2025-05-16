В Таганроге житель Калуги торговал немаркированной продукцией

В Таганроге полиция задержала 35-летнего жителя Калуги, который продавал немаркированную рыбную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Как выяснили правоохранители, мужчина приехал в город специально для торговли на одной из местных ярмарок. Однако его бизнес оказался незаконным: товар продавался без обязательной маркировки и данных о происхождении.
Во время рейда у задержанного изъяли около 330 кг рыбы разных видов, включая форель, горбушу, омуля, окуня, корюшку, палтуса, скумбрию, тунца и семгу. Кроме того, полиция обнаружила почти 25 кг красной икры. Общая стоимость изъятого превысила 860 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о производстве и сбыте товаров без маркировки. Ему грозит до трех лет лишения свободы, а также штраф до 80 тысяч рублей (или доход за полгода).
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