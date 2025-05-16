Жительница Москвы родила 14-го ребенка в 40 лет

40-летняя москвичка родила 14-го ребенка. Об этом в пятницу, 16 мая, рассказали в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Сообщается, что роды проходили под наблюдением врачей родильного отделения городской клинической больницы имени В. В. Вересаева.
Акушер-гинеколог медучреждения Надежда Терехина рассказала, что всех 14 детей женщина рожала сама.
Пациентка выразила благодарность медицинскому персоналу за внимательное и заботливое отношение. Кроме того, она поделилась своим взглядом на материнство и его значение в жизни женщины.
— Сама я не из многодетной семьи и, честно говоря, даже не представляла, каково это. Вообще я мечтала о карьере и даже училась в медицинском, а вышло по-другому. Но Бог дает детей, и они приходят, и с каждым малышом Бог дает больше, — цитирует многодетную маму Telegram-канал «Московская медицина».
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