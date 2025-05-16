Три региона РФ не согласовали планы закупок контейнерных площадок для ТКО

Республики Карелия, Алтай и Кабардино-Балкария до сих пор не согласовали планы закупок контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
На заседании штаба по организации обращения с ТКО он рассказал, что общий дефицит по контейнерным площадкам в России составляет 81 874, или 7,5% от всего необходимого объема. По его словам, в «красной зоне» находятся 13 регионов, в «желтой» — 12. Три субъекта все еще не согласовали планы закупок контейнерных площадок и контейнеров, передает РИАМО.
Буцаев призвал ускорять закупки. «Теперь результат закупок будет основным критерием оценки работы, проводимой регионом», — заявил он.
Как сообщила пресс-служба РЭО, Карелия провела заседание регионального штаба и выделила 60 млн рублей на создание 105 новых площадок (23% от потребности) и реконструкцию еще 205. Кроме того, закуплены дополнительные контейнеры. При этом официально план закупок пока не утвержден.
Алтай и Кабардино-Балкария пока не определили источники финансирования и объемы работ, из-за чего закупки не могут быть начаты в 2025 году.
По информации ППК РЭО, в 2025 году в регионах, которые утвердили планы, будет закуплено 47 431 контейнеров и установлено 7 263 контейнерных площадки. Заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин отметил, что все субъекты должны включиться в работу и ускорить реализацию. Он подчеркнул, что от наличия инфраструктуры сбора отходов напрямую зависит чистота в городах и селах.
Отмечается, что с начала года в России создано 386 площадок и приобретено 5 682 контейнера. При этом только за последнюю неделю прирост составил более двух тысяч единиц.
Ранее сообщалось о подготовке поправок к законопроекту, обязывающему региональных операторов по обращению с ТКО заниматься закупкой и обустройством контейнерных площадок.