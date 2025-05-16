Три региона РФ не согласовали планы закупок контейнерных площадок для ТКО

На заседании штаба по организации обращения с ТКО он рассказал, что общий дефицит по контейнерным площадкам в России составляет 81 874, или 7,5% от всего необходимого объема. По его словам, в «красной зоне» находятся 13 регионов, в «желтой» — 12. Три субъекта все еще не согласовали планы закупок контейнерных площадок и контейнеров, передает РИАМО.