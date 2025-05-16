Более 3 тыс. квартир в Беларуси обеспечены природным газом в январе-марте

На прошедшем сегодня заседании Минэнерго, где подводились итоги работы за три месяца этого года, отметили, что потребителями было поставлено 5,7 млрд куб.м природного газа и 8,6 тыс. т сжиженного газа. За три месяца в эксплуатацию ввели около 138 км газопроводов различных категорий, газифицированы природным газом 3036 квартир, со сжиженного на природный переведены 697 квартир. Наша республика является одним из лидеров по уровню газификации природным газом среди стран на постсоветском пространстве. Этот показатель достиг 84%.