Более 3 тыс. квартир в Беларуси обеспечены природным газом в январе-марте

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе — марте потребителям Беларуси поставили 5,7 млрд куб.м природного газа. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве энергетики.
На прошедшем сегодня заседании Минэнерго, где подводились итоги работы за три месяца этого года, отметили, что потребителями было поставлено 5,7 млрд куб.м природного газа и 8,6 тыс. т сжиженного газа. За три месяца в эксплуатацию ввели около 138 км газопроводов различных категорий, газифицированы природным газом 3036 квартир, со сжиженного на природный переведены 697 квартир. Наша республика является одним из лидеров по уровню газификации природным газом среди стран на постсоветском пространстве. Этот показатель достиг 84%.
Потребление электроэнергии для отопления и водоснабжения в Беларуси выросло на 29% в январе-марте.
На заседании Минэнерго сообщили, что организации торфяной промышленности произвели более 280 тыс. т торфяных топливных брикетов и сушенки, а также свыше 38 тыс. т питательных, покровных грунтов и верхового торфа.
«Для обеспечения эффективной работы торфяной отрасли разработан план мероприятий, предусматривающий ряд основных направлений — научное обеспечение добычи и переработки торфа, упрощение порядка отвода земель, разработка и реализация мер по снижению затрат, увеличение объемов производства и реализации продукции, а также реализация единой маркетинговой и экспортной политики», — отметили в ведомстве.
В Минэнерго добавили, что данные направления будут положены в основу при разработке отраслевой программы развития торфяной промышленности на 2026−2030 годы.
«Новый уровень работы торфяной отрасли должен быть основан на постепенном переходе от топливного использования торфа в другие направления. Есть востребованность и потребность в торфе в стране и за рубежом. Нужно этим воспользоваться, развивать грунты, гуматы, более тесно взаимодействовать с Национальной академией наук», — подчеркнул министр энергетики Денис Мороз. -0-