Диетолог Мухина предупредила об опасности ранней клубники

Появляющаяся на прилавках ранняя клубника зачастую опасна для здоровья, поскольку напичкана всевозможными химикатами и так называемыми ускорителями роста, предупредила врач-диетолог Марият Мухина.
«При регулярном потреблении такой клубники растет риск формирования резистентности к антибиотикам, а ранее успешно излечиваемые заболевания перестанут поддаваться стандартной терапии», — отметила специалист в беседе с НСН.
По словам Мухиной, лучшее время для употребления клубники — июнь и июль. Ближе к концу первой половины лета плоды достигают своей естественной зрелости и, как правило, содержат меньше вредных веществ.
Врач отметила, что клубника в целом оказывает положительное воздействие на организм.
Ранее врач Ирина Ярцева объяснила, чем опасно переедание черешни.
Также, по словам специалиста, черешню нельзя есть людям, которые страдают аллергией на пыльцу березы.