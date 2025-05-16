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Диетолог Мухина предупредила об опасности ранней клубники

По словам эксперта, ранняя клубника зачастую напичкана всевозможными химикатами.

Источник: Аргументы и факты

Появляющаяся на прилавках ранняя клубника зачастую опасна для здоровья, поскольку напичкана всевозможными химикатами и так называемыми ускорителями роста, предупредила врач-диетолог Марият Мухина.

«При регулярном потреблении такой клубники растет риск формирования резистентности к антибиотикам, а ранее успешно излечиваемые заболевания перестанут поддаваться стандартной терапии», — отметила специалист в беседе с НСН.

По словам Мухиной, лучшее время для употребления клубники — июнь и июль. Ближе к концу первой половины лета плоды достигают своей естественной зрелости и, как правило, содержат меньше вредных веществ.

Врач отметила, что клубника в целом оказывает положительное воздействие на организм.

Ранее врач Ирина Ярцева объяснила, чем опасно переедание черешни.

Также, по словам специалиста, черешню нельзя есть людям, которые страдают аллергией на пыльцу березы.