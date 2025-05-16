В Госдуме раскрыли, чему могут посвятить следующий раунд переговоров с Киевом

Как известно, переговоры между РФ и Украиной прошли в пятницу, 16 мая. В ходе них стороны условились провести обмен пленными по формуле 1000 на 1000. После этого планируется продолжить диалог. И, как считает Слуцкий, тогда он уже будет посвящен механике прекращения огня.