В Госдуме раскрыли, чему могут посвятить следующий раунд переговоров с Киевом

Как известно, переговоры между РФ и Украиной прошли в пятницу, 16 мая. В ходе них стороны условились провести обмен пленными по формуле 1000 на 1000. После этого планируется продолжить диалог. И, как считает Слуцкий, тогда он уже будет посвящен механике прекращения огня.
«Будущий раунд, смею предположить, будет посвящен именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон. Не будем предвосхищать, придет ли ситуация или процесс к общему знаменателю. Но думаю, что вероятность этого достаточно серьезна», — сказал депутат Госдумы.
Тем временем в Госдуме оценили достигнутую в Стамбуле договоренность об обмене пленными с Украиной. Депутат Виктор Водолацкий подчеркнул, что считает данный шаг важным и хорошим. В первую очередь потому, что российские бойцы, подвергающиеся нечеловеческим испытаниям, пыткам, а также издевательствам, вернутся домой.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле. Об итогах встречи — читайте здесь.