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Король Карл III рассказал о своем состоянии в борьбе с онкологией

Король Великобритании Карл III впервые за продолжительное время дал комментарий о своем самочувствии на фоне борьбы с онкологическим заболеванием.

Король Великобритании Карл III впервые за продолжительное время дал комментарий о своем самочувствии на фоне борьбы с онкологическим заболеванием. Слова монарха о его состоянии опубликовало издание Hello.

О своем состоянии король рассказал во время встречи с владельцами бизнеса. Одна из участниц мероприятия — флорист Сафина Хан — спросила у монарха о его самочувствии. Карл III, пишет издание, показал пальцы вверх.

«Мне хотелось бы думать, что я уже миновал самую трудную часть своего пути в борьбе с болезнью», — цитирует его СМИ.

Напомним, в начале 2024 года у короля Великобритании обнаружили рак. С того момента он очень редко сообщал о своем здоровье.

Ранее Карл III, говоря о своем опыте борьбы с раком, заявил, что еще больше восхищается благотворительными организациями, которые помогают онкобольным людям.

Говоря о них, он заявил, что является одним из «статистики» среди 390000 человек, которым в ежегодно в Великобритании диагностируют рак.