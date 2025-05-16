ООН не получала запроса о помощи в прямых переговорах РФ и Украины в Стамбуле

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала его заявление, подчеркнув, что генсек Всемирной организации несколько нарушил причинно-следственную связь. Это подрыв международного права привел к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине.