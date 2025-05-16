Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН не получала запроса о помощи в прямых переговорах РФ и Украины в Стамбуле

В Организации Объединенных Наций объяснили свое неучастие в переговорном процессе.

Источник: Комсомольская правда

ООН не была вовлечена в прямые переговоры Москвы и Киева, соответствующего запроса стороны не направляли. Об этом сообщила заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Стефани Тремблей.

«ООН не участвовала в текущих переговорах. Запроса не было», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

Как писал сайт KP.RU, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что неспособность добиться справедливого мира на Украине при сохранении территориальной целостности республики может привести к подрыву международного права.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала его заявление, подчеркнув, что генсек Всемирной организации несколько нарушил причинно-следственную связь. Это подрыв международного права привел к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле. Об итогах встречи — читайте здесь.