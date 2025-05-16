Эти стены помнят князей: что точно стоит посмотреть в Мстиславле и его окрестностях

Вдалеке от столицы Беларуси, на границе с Россией, расположился древний Мстиславль. В городе множество памятников архитектуры, а его жители хранят и приумножают историю родного края и делятся ей с приезжими. Предлагаем и вам узнать немного о Мстиславле.
Первой точкой нашего маршрута будет Пустынский монастырь.
Пустынский монастырь.
Он находится в Пустынках, что в полукилометре от границы с Россией. Основал монастырь в XIV веке родоначальник мстиславских князей Симеон Ольгердович (Лугвень).
Легенда гласит, что после тяжелой болезни князь стал плохо видеть. Тогда во сне к нему явился старец и сказал: «Чтобы получить исцеление, нужно отправиться в пустынь и умыться из источника». Князь так и сделал. Неподалеку от Мстиславля он нашел пустынь и источник, умылся, и зрение вернулось к нему. Также ему явилась икона Божией Матери, названная затем Пустынской. В благодарность Лугвень построил рядом с источником церковь и основал монастырь.
В начале XVI века Пустынский монастырь был одним из крупнейших на восточных землях Беларуси. Но в середине этого же столетия, во время войны Российской империи с Великим княжеством Литовским, часть насельников была убита, часть — бежала. Еще один период упадка последовал, когда в начале XVII века обитель передали униатам: к концу столетия в монастыре насельников не осталось вообще. Тем не менее в начале XIX века на месте деревянной церкви построили каменный Успенский собор. В 1839 году монастырь в плачевном состоянии вновь передали православным. На его восстановление средства собирали со всей округи и даже в России.
Во второй половине XIX века на месте источника, где явилась икона Божией Матери, построили церковь Рождества Пресвятой Богородицы, а рядом — церковь Покрова Пресвятой Богородицы, объединенную в одно здание с двумя братскими корпусами. В этот же период были созданы колокольня высотой почти с 20-этажный дом и православное братство, учредившее церковное крестьянское училище. Детей из бедных семей и сирот братство содержало за свой счет. Из-за большого количества учеников все жилые строения были заняты.
В 1919 году, пытаясь сохранить монастырь, насельники зарегистрировали земледельческую коммуну. Однако в 1925 году власти выселили монахов, а имущество конфисковали. В кельях разместили детей-сирот. Так появился Пустынский детский дом, благодаря работе которого сохранились монастырские постройки.
В начале Великой Отечественной войны немцы организовали на территории обители воинскую часть. А в 1943 году оккупанты взорвали при отступлении часть строений. Накануне операции «Багратион» в уцелевших базировался женский авиационный полк ночных бомбардировщиков. В послевоенное время монастырь продолжали потихоньку разрушать — например, частично разобрали одну из стен собора.
Реставрация монастыря началась в XXI веке. Уже восстановили храм Рождества Пресвятой Богородицы, отремонтировали братские корпуса, построили купель, отреставрировали звонницу и частично благоустроили территорию. Примечательно, что в ходе работ в здании, где учились дети из церковного училища, был обнаружен Нерукотворный лик.
Далее направляемся в Мстиславль. Ехать примерно 12 км.
Бриллиантовый город.
Как только не называют Мстиславль: и «бриллиантовый город», и «маленький Вильнюс», и «белорусский Суздаль». Он действительно особенный: один из самых старых, при этом здесь сохранилось множество культурных и архитектурных ценностей.
Впервые город на шести холмах упоминается в середине XII века. Доподлинно известно, что назвали его в честь князя Мстислава — старшего сына Владимира Мономаха. За свою долгую и богатую историю город побывал в составе многих государств — Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, а затем и Российской империи. В конце XVIII века была обновлена его планировка, которая объединила все архитектурные памятники Мстиславля, многие из которых сохранились и до настоящего дня.
К примеру, на Девичьей горе нашли городище I века нашей эры. А на Замковой горе, где раньше располагался детинец с замком-крепостью, создан музейный комплекс.
Костел Вознесения Девы Марии.
В начале XVII века у подножья Замковой горы возвели первый в Мстиславле католический храм. Изначально он был деревянным, но уже через непродолжительное время на том же месте построили каменный. В середине XVIII века храм еще раз значительно перестроили под руководством архитектора Яна (Иоганна) Глаубица.
Сейчас костел находится в состоянии реставрации. Внутри установлены леса, однако службы и экскурсии здесь все равно проходят.
Костел Святого Михаила Архангела.
Костел Святого Михаила Архангела построили в начале XVIII века при поддержке короля польского и великого князя литовского Сигизмунда III. Он стал частью Мстиславского иезуитского коллегиума, одного из самых прогрессивных учебных заведений Европы того времени. Однако в первой трети XIX века, после восстания, иезуитов изгнали из города, а монастырь передали православным. К середине того же столетия костел реконструировали в православный Свято-Николаевский собор: убрали башни, изменили фронтон, добавили купол.
В советское время храм превратили в Дом культуры. Позже он опустел и постепенно пришел в упадок. В 2017 году обрушилась часть стены, но благодаря стараниям и чаяниям местных жителей здание было законсервировано. Сейчас костел Святого Михаила Архангела ждет реставрации и возрождения.
Мужская гимназия.
Напротив костела находится уникальный историко-архитектурный объект — здание бывшей мужской гимназии. Идея ее создания появилась в конце XIX века, когда встал вопрос о нехватке мест в учебных заведениях. В следующем столетии проект официально одобрили. Часть денег на строительство выделили из местного бюджета, еще часть завещала дворянка Стаховская.
После революции в этих зданиях располагался педагогический техникум. Позже корпуса передали школе, но в начале XXI века из-за аварийного состояния ее закрыли.
Что еще посмотреть в Мстиславле?
Недалеко от костела (здесь в принципе все недалеко) находится собор Святого Александра Невского. Он был построен во второй половине XIX века на месте сгоревшего костела. Интересно, что алтарная часть церкви повернута не на восток, как принято у православных, а на юго-запад. В храме хранятся икона Александра Невского с частицами мощей святого, Иверская икона Божией Матери, которую освятили в Москве во время коронации Николая II.
Также в Мстиславле сохранились церкви Святого Спаса, Святой Троицы, Воздвижения Святого Креста, Тупичевской иконы Божией Матери, пожарная каланча (внутри — Музей пожарного дела), рядовая застройка, торговые ряды. Кроме того, в городе есть два памятника первопечатнику и деятелю культуры Петру Мстиславцу.
А еще здесь можно встретить замечательных людей. Например, гида, который, не пожалев времени, расскажет вам историю города и покажет его достопримечательности. Или автора памятника Петру Мстиславцу Николая Малиновского, которому многое известно о реставрации костелов, причем не только в Мстиславле.
Из Мстиславля направляемся в Онуфриевский монастырь. Ехать нужно по Р-15, примерно 18 км на юг, в сторону Кричева.
Онуфриевский монастырь.
Основал обитель в начале XV века все тот же мстиславский князь Симеон (Лугвень). Имеется и легенда. Согласно ей, княжич Юрий заблудился в лесу, плутал семь дней и, устав, стал молиться. Перед ним явился старец и показал дорогу, по которой княжич смог вернуться домой. Старца звали Онуфрий. Ну, а отец Юрия — князь Лугвень — на месте явления основал монастырь.
В конце XVI века король Сигизмунд III передал монастырь канцлеру Великого княжества Литовского Льву Сапеге. Позже, в первой половине XVII века, монастырь отошел к униатам. Православным он вернулся в XIX веке.
В советское время постройки отдали под школу, а в церкви устроили спортивный зал. В 50-е годы учебное заведение покинуло стены монастыря, они были заброшены и стали разрушаться. Сейчас на этом месте остались лишь руины церкви Святого Онуфрия и остатки келейного корпуса.
| Ксения Дмитриева. Фото автора.
Читайте также:
Замок трех правителей и церкви-зернохранилища: путешествуем по Витебской области.
Родовое гнездо Хрептовичей, древний монастырь и гобелены: путешествуем по Гродненщине.
Пирамида, храмы и усадьба. Что турист может посмотреть в Узденском районе?