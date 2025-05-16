Эти стены помнят князей: что точно стоит посмотреть в Мстиславле и его окрестностях

В начале XVI века Пустынский монастырь был одним из крупнейших на восточных землях Беларуси. Но в середине этого же столетия, во время войны Российской империи с Великим княжеством Литовским, часть насельников была убита, часть — бежала. Еще один период упадка последовал, когда в начале XVII века обитель передали униатам: к концу столетия в монастыре насельников не осталось вообще. Тем не менее в начале XIX века на месте деревянной церкви построили каменный Успенский собор. В 1839 году монастырь в плачевном состоянии вновь передали православным. На его восстановление средства собирали со всей округи и даже в России.