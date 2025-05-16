Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 17 мая

Ругаться и сквернословить — считалось, что злые слова в этот день привлекают беды и ссоры на весь год. Отказывать в помощи — особенно тем, кто просит защиты или поддержки, иначе можно навлечь на себя неудачи. Браться за новое дело без подготовки — например, начинать строительство или дальнюю поездку без молитвы и благословения. Оставлять детей без присмотра — верили, что в этот день нечистая сила особенно активна, и малышей нужно оберегать. Бросать мусор на землю — это могло разгневать духов природы и привести к неурожаю.