Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 17 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
17 мая в народном календаре носит название Пелагея Заступница или День баклушников. Этот день связан с памятью святой Пелагеи Тарсийской, почитаемой как защитница невинно осужденных и обиженных. На Руси считали, что она особенно помогает тем, кто страдает от несправедливости.
В этот день также вспоминали огородников и крестьян, готовившихся к активным полевым работам. Название «День баклушников» связано с заготовкой деревянных чурок (баклуш) для изготовления ложек — важного промысла в крестьянских хозяйствах. Считалось, что 17 мая — время, когда природа окончательно пробуждается, а земля готова принять семена.
Приметы и поверья этого дня отражают связь между духовным и земным:
Молитвы святой Пелагее помогали в решении сложных жизненных ситуаций. Верили, что если в этот день увидеть аиста, то год будет благополучным. Особое внимание уделяли поведению птиц и насекомых — их активность предсказывала погоду на ближайшие недели.
Что делали на Руси в этот день?
17 мая крестьяне начинали активные работы в поле и огороде. Считалось, что земля уже достаточно прогрелась, и можно без опаски сеять поздние культуры.
Рекомендуется:
Заниматься посадкой овощей — особенно гороха, фасоли, свеклы и моркови. Считалось, что посеянные в этот день растения дадут богатый урожай. Готовить инструменты для летних работ — точить косы, чинить телеги, проверять инвентарь. Помогать нуждающимся — по традиции, в этот день старались подать милостыню или помочь соседу, чтобы привлечь удачу. Заготавливать древесину для поделок — если планировали делать деревянную утварь, то баклуши (заготовки) начинали рубить именно 17 мая. Гадать на будущий урожай — наблюдали за погодой: если утро ясное, то и лето будет плодородным.
Также в этот день было принято:
Проветривать одежду и постельное белье — выносили на солнце, чтобы изгнать зимнюю спячку и болезни. Готовить блюда из молока и яиц — символы достатка и здоровья.
Чего не стоит делать в этот день, 17 мая?
Народные поверья предупреждают о действиях, которые могут навлечь неприятности.
Нельзя:
Ругаться и сквернословить — считалось, что злые слова в этот день привлекают беды и ссоры на весь год. Отказывать в помощи — особенно тем, кто просит защиты или поддержки, иначе можно навлечь на себя неудачи. Браться за новое дело без подготовки — например, начинать строительство или дальнюю поездку без молитвы и благословения. Оставлять детей без присмотра — верили, что в этот день нечистая сила особенно активна, и малышей нужно оберегать. Бросать мусор на землю — это могло разгневать духов природы и привести к неурожаю.
Также не рекомендовалось:
Стричь волосы и ногти — чтобы не «укоротить» свою удачу. Давать в долг деньги или хлеб — иначе достаток мог уйти из дома.
Приметы погоды на 17 мая.
Наблюдения за природой в этот день помогали предсказать летнюю погоду и урожайность.
Если утро ясное, а к полудню появляются облака — лето будет теплым, но с частыми дождями. Кукушка громко и долго кукует — к скорому потеплению. Много паутины в воздухе — лето будет жарким и сухим. Ласточки низко летают — к дождю в ближайшие дни. Роса обильная утром — к хорошему урожаю овощей. Если дуб распустил листья раньше ясеня — лето будет засушливым.
Особое значение придавали ветру:
Северный ветер — к похолоданию. Южный — к теплой и устойчивой погоде.
17 мая — день, когда природа окончательно просыпается, а люди закладывают основу для будущего урожая и благополучия. Следуя традициям, можно привлечь удачу и избежать неприятностей.
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