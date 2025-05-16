Скончался известный журналист, расследовавший преступления педофилов

Как сообщают британские СМИ, Норфолк скончался внезапно во время планового медицинского осмотра, потеряв сознание. Ему было 60 лет. Сообщается, что в последнее время репортер жаловался на выгорание и плохое самочувствие. Осенью прошлого года он вышел на пенсию.