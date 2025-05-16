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Скончался известный журналист, расследовавший преступления педофилов

В Великобритании внезапно скончался известный журналист, телеведущий и подкастер Эндрю Норфолк.

В Великобритании внезапно скончался известный журналист, телеведущий и подкастер Эндрю Норфолк.

Норфолк был ведущим репортером-расследователем газеты The Times. Наибольшую известность ему принесло расследование масштабного скандала, связанного с педофилией в Ротереме, который стал самым крупным подобным инцидентом в истории Великобритании. Жертвами сексуальной эксплуатации стали около 1400 девочек.

За свою работу Норфолк был удостоен множества наград, включая Премию Оруэлла, а в 2014 году был признан журналистом года.

Как сообщают британские СМИ, Норфолк скончался внезапно во время планового медицинского осмотра, потеряв сознание. Ему было 60 лет. Сообщается, что в последнее время репортер жаловался на выгорание и плохое самочувствие. Осенью прошлого года он вышел на пенсию.

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