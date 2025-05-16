Стармер назвал «неприемлемой» позицию России на переговорах с Украиной

16 мая западные СМИ сообщили, что в ходе переговоров с Украиной Россия на переговорах с Украиной в Стамбуле выдвинула «нереалистичные» и «выходящие за рамки всего» требования. По данным журналистов, в перечне присутствовал вывод украинских войск из новых российских регионов для соблюдения режима прекращения огня.