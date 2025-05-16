Стармер назвал «неприемлемой» позицию России на переговорах с Украиной

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу, 16 мая, назвал российскую позицию, изложенную на переговорах с Украиной в Стамбуле, неприемлемой.
— Позиция России явно неприемлема, и это не в первый раз, — отметил британский премьер в ходе выступления в албанской столице Тиране.
Он добавил, что в результате встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом стороны «тесно координируют ответы», передает телеканал Sky News.
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал аналогичную точку зрения.
— Президент (России Владимир — прим. «ВМ») Путин в очередной раз не отреагировал на предложение о безоговорочном прекращении огня, выдвинутое американцами и поддержанное Украиной и европейцами, — написал французский лидер на своей странице в соцсети X.
16 мая западные СМИ сообщили, что в ходе переговоров с Украиной Россия на переговорах с Украиной в Стамбуле выдвинула «нереалистичные» и «выходящие за рамки всего» требования. По данным журналистов, в перечне присутствовал вывод украинских войск из новых российских регионов для соблюдения режима прекращения огня.