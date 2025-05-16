Нет перечня товаров и ценников. Какие нарушения МАРТ выявил в объектах ритуальных услуг

В объектах, оказывающих ритуальные услуги, установлены в основном нарушения правил бытового обслуживания. Здесь отсутствовала информация для потребителей — не был указан перечень оказываемых видов бытовых услуг, тарифы на них. Также некоторые субъекты не были внесены в Реестр бытовых услуг.