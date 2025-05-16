Нет перечня товаров и ценников. Какие нарушения МАРТ выявил в объектах ритуальных услуг

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси провело мониторинг объектов, оказывающих ритуальные услуги, в 75% из них обнаружены различные нарушения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МАРТ.
МАРТ затронул мониторингом как объекты, оказывающие ритуальные услуги, так и объекты торговли, продающие такие товары. Нарушения были установлены в 75% из них.
В объектах, оказывающих ритуальные услуги, установлены в основном нарушения правил бытового обслуживания. Здесь отсутствовала информация для потребителей — не был указан перечень оказываемых видов бытовых услуг, тарифы на них. Также некоторые субъекты не были внесены в Реестр бытовых услуг.
В торговых объектах также отсутствовал перечень товаров, обязательных к наличию для реализации, ценники. До сведения покупателей не доводилась необходимая информация о товарах.
Всем субъектам направлены рекомендации для устранения нарушений.
Кроме того, МАРТ провело опрос среди населения о целесообразности введения лицензирования ритуальных услуг, организовало горячую линию по вопросам оказания ритуальных услуг. Большинство граждан (61%) не уверены, что такое лицензирование стоит вводить, однако 39% респондентов поддержали данное предложение.
Что касается горячей линии, то на нее поступали жалобы преимущественно по ценообразованию на негарантированные ритуальные услуги, а также граждане просили разъяснить нормы Закона о погребении и похоронном деле. -0-