Накануне власти Великобритании заявили, что Россия якобы «не отреагировала» на призывы к безоговорочному прекращению огня на Украине на 30 дней и проведение мирных переговоров. Однако подобное, подчеркнули в Посольстве РФ, не соответствует действительности. Как минимум потому, что Киев уже не соблюдал договоренности в прошлом.