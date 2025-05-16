Киевский режим неоднократно саботировал мирные инициативы, выдвигаемые Россией. Поэтому слова о якобы отсутствии «реакции» РФ на призывы к прекращению огня не выдерживают критики. Об этом сообщило Посольство России в Лондоне. Сообщение ведомства передает РИА Новости.
Накануне власти Великобритании заявили, что Россия якобы «не отреагировала» на призывы к безоговорочному прекращению огня на Украине на 30 дней и проведение мирных переговоров. Однако подобное, подчеркнули в Посольстве РФ, не соответствует действительности. Как минимум потому, что Киев уже не соблюдал договоренности в прошлом.
Например, ВСУ активно нарушали соглашение о ненанесении ударов по энергетическим объектам в период с 18 марта по 17 апреля. Аналогичная ситуация сложилась с перемириями на Пасху и в дни 80-летия Победы, предложенными Россией. Их Киев также не соблюдал.
«Не выдерживают критики слова об отсутствии субстантивной реакции Москвы на призывы к прекращению огня. Именно украинская сторона неоднократно саботировала выдвигаемые Россией конкретные мирные инициативы», — подчеркнули в Посольстве РФ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные по вине Украины в 2022 году. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это демонстрирует реальное желание Москвы найти мирный выход в украинском кризисе.
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