Сын Никаса Сафронова вернулся на ПМЖ в Москву: представил жену

«В начале мы приехали в Сочи, кайфанули. Да, там хорошо и тепло, когда ты живёшь в этом городе. Но если туда приезжаешь из Москвы, то через два-три года становится уже немножко тесновато. Город прекрасный для отдыха, но для жизни не подходит. Ну и кроме того, причиной стали очень тёплые отношения, которые в данный момент у нас с отцом. Мы очень сильно сблизились и стали тепло общаться. Я понял, что всё-таки родители не вечные, нужно больше времени проводить с ними», — подытожил Денис.