Сын Никаса Сафронова вернулся на ПМЖ в Москву: представил жену

У художника Никаса Сафронова, как известно, много детей, и периодически они появляются на светских мероприятиях. Один из сыновей — актер Дмитрий Сафронов появился на премьере российского фильма, которая проходит на «Мосфильме».
Молодой человек пришёл вместе со спутницей. Как выяснилось- его женой Алиной. Дмитрий рассказал «МК», что это его первый выход в свет за долгое время, и он недавно вернулся в столицу из Сочи, где прожил несколько лет.
«Планы тут грандиозные: какие-то съёмки, проекты уже идут, новые мы обсуждаем. Есть ещё какие-то идеи, которые пока рано озвучивать», — рассказал Дмитрий перед показом фильма «Пара на пару».
На вопрос, что же стало причиной возвращения, Сафронов ответил, что на юге ему просто надоело.
«В начале мы приехали в Сочи, кайфанули. Да, там хорошо и тепло, когда ты живёшь в этом городе. Но если туда приезжаешь из Москвы, то через два-три года становится уже немножко тесновато. Город прекрасный для отдыха, но для жизни не подходит. Ну и кроме того, причиной стали очень тёплые отношения, которые в данный момент у нас с отцом. Мы очень сильно сблизились и стали тепло общаться. Я понял, что всё-таки родители не вечные, нужно больше времени проводить с ними», — подытожил Денис.
Кстати, супруга Алина с удовольствием поддерживала мужа в этот вечер и снимала его на телефон. Также она раскрыла «МК», что с Никасом Сафроновым у неё также вполне хорошие отношения- художник сразу принял избранницу сына.