Платон Костин стал победителем первой гонки SMP Формулы-4 в Москве

На трассе Moscow Raceway стартовал сезон Чемпионата России по кольцевым гонкам SMP Формулы-4. В состязании участвуют 15 пилотов из 7 команд.
В торжественной церемонии открытия Чемпионата приняли участие руководитель программы развития российского автоспорта Борис Ротенберг, бывший гонщик Формулы 1 Виталий Петров и глава проекта SMP F4 Сергей Сироткин. Перерезав ленточку, они дали старт соревнованиям.
«Наконец у нас появилась команда Формулы 4. Теперь молодые пилоты смогут из картинга сразу переходить сюда, продолжать спортивный путь, не уезжая за границу», — подчеркнул Борис Ротенберг на открытии Чемпионата.
Зрителей ждут три зрелищных гонки: заезды проходят 16, 17 и 18 мая. По итогам первого дня победителем стал пилот команды NI Racing, Платон Костин. Второе место занял Кирилл Куцков из команды Prima Racing. Напарник Костина Михаил Юшенков закончил гонку третьим.
Лидер квалификации, гонщик LADA Sport, Ярослав Шевырталов, финишировал пятым.