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Стало известно, при каком доходе россияне готовы завести ребёнка

В наши дни россияне все реже задумываются о вступлении в брак и рождении детей. К примеру, треть (34%) граждан, находящихся в отношениях, не хотят оформлять их официально, следует из исследования, результаты которого публикует РИА «ФедералПресс».

Источник: Life.ru

Кроме того, 37% респондентов не собираются устраивать свадьбу в ближайшее время. Однако 22% участников опроса всерьез рассматривают возможность заключения брака в течение следующего года. При этом ценности семьи отходят на второй план даже у тех, кто уже состоит в браке.

Так, 89% пар не планируют пополнения в ближайшем будущем. Лишь 10% готовы к рождению ребёнка и 1% — к усыновлению. Желание заводить детей чаще всего выражают россияне до 44 лет, обладающие высшим образованием и доходом от 80 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты.

Ранее россияне рассказали об отношении к гражданскому браку. Выяснилось, что лишь 7% граждан готовы жить без штампа в паспорте. В то же время 37% считают семейную жизнь без официальной регистрации безответственным решением. В то же время психолог перечислила 5 признаков проблемного брака.