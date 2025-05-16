Стало известно, при каком доходе россияне готовы завести ребёнка

Кроме того, 37% респондентов не собираются устраивать свадьбу в ближайшее время. Однако 22% участников опроса всерьез рассматривают возможность заключения брака в течение следующего года. При этом ценности семьи отходят на второй план даже у тех, кто уже состоит в браке.
Так, 89% пар не планируют пополнения в ближайшем будущем. Лишь 10% готовы к рождению ребёнка и 1% — к усыновлению. Желание заводить детей чаще всего выражают россияне до 44 лет, обладающие высшим образованием и доходом от 80 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты.
Ранее россияне рассказали об отношении к гражданскому браку. Выяснилось, что лишь 7% граждан готовы жить без штампа в паспорте. В то же время 37% считают семейную жизнь без официальной регистрации безответственным решением. В то же время психолог перечислила 5 признаков проблемного брака.