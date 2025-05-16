Стало известно, при каком доходе россияне готовы завести ребёнка

Кроме того, 37% респондентов не собираются устраивать свадьбу в ближайшее время. Однако 22% участников опроса всерьез рассматривают возможность заключения брака в течение следующего года. При этом ценности семьи отходят на второй план даже у тех, кто уже состоит в браке.