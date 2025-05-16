Доходит до панических атак: Раскрыто неочевидное последствие хронического стресса

По его словам, на недуг указывает отсутствие чёткой локализации, потому что боль может блуждать от поясницы к шее. Она усиливается при эмоциональном напряжении, а не при физической нагрузке. После нескольких дней отдыха поясница зачастую «выздоравливает». Также возможны сопутствующие симптомы, например, бессонница или панические атаки.