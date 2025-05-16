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Доходит до панических атак: Раскрыто неочевидное последствие хронического стресса

Далеко не всем это очевидно, но хронический стресс и тревога вызывают напряжение мышц, из-за чего возникает так называемый эффект «стрессовой спины» или миофасциальный синдром. Об этом рассказал ортопед Ярослав Козлов.

Источник: Life.ru

По его словам, на недуг указывает отсутствие чёткой локализации, потому что боль может блуждать от поясницы к шее. Она усиливается при эмоциональном напряжении, а не при физической нагрузке. После нескольких дней отдыха поясница зачастую «выздоравливает». Также возможны сопутствующие симптомы, например, бессонница или панические атаки.

Что касается методов борьбы, собеседник «Вечерней Москвы» рекомендует сначала определить и по возможности устранить главный стрессовый фактор. Если это невозможно, следует использовать дыхательные практики, психотерапию и восполнение микро- и макроэлементов, которые расходуются при стрессе, и другие методики.

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