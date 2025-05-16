Доходит до панических атак: Раскрыто неочевидное последствие хронического стресса

По его словам, на недуг указывает отсутствие чёткой локализации, потому что боль может блуждать от поясницы к шее. Она усиливается при эмоциональном напряжении, а не при физической нагрузке. После нескольких дней отдыха поясница зачастую «выздоравливает». Также возможны сопутствующие симптомы, например, бессонница или панические атаки.
Что касается методов борьбы, собеседник «Вечерней Москвы» рекомендует сначала определить и по возможности устранить главный стрессовый фактор. Если это невозможно, следует использовать дыхательные практики, психотерапию и восполнение микро- и макроэлементов, которые расходуются при стрессе, и другие методики.
Ранее врач назвал 6 причин, из-за которых после сна болит голова. В частности, голова даже после длительного сна может болеть из-за нарушения циркадных ритмов. Кроме того, эксперт раскрыла коварство непереносимости глютена. По словам диетолога, целиакия может спровоцировать бесплодие и лимфому кишечника.