В Беларуси в первом квартале ввели в эксплуатацию более 929 тыс. кв.м жилья

Как сообщали в Минстройархитектуры ранее, по состоянию на 1 января 2025 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Беларуси с учетом вновь принятых в течение 2024 года находились 558 413 человек (семей), в том числе 35 094 многодетных и 251 007 молодых семей. В текущем году планируется направить на улучшение жилищных условий 6480 многодетных семей, ввести в эксплуатацию 4970 квартир. А за 2024 год жилищные условия в Беларуси улучшили 20 712 семей, из них 7765 многодетных и 5635 молодых семей. -0-