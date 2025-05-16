В Беларуси в первом квартале ввели в эксплуатацию более 929 тыс. кв.м жилья

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале 2025 года темп жилищного строительства в стране составил 118% к уровню прошлого года: в январе — марте в Беларуси введено в эксплуатацию 929,2 тыс. кв.м общей площади жилья. Данные были озвучены на коллегии Министерства архитектуры и строительства, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Так, высокий темп по строительству общей площади жилья отмечается в Брестской (23,9% к годовому заданию) и Минской (23,1%) областях. Ввод в эксплуатацию жилья, строящегося с государственной поддержкой, составил 177,1 тыс. кв.м, или 23,9% от годового задания, при темпе 101,4%. Что касается арендного жилья, то по итогам первого квартала введено в эксплуатацию 49,4 тыс. кв.м такого жилья, или 11,2% от годового задания, из них для военнослужащих — 23,6 тыс. кв.м, или 11,9% от задания.
Стройкомплекс Беларуси в первом квартале стал лидером среди отраслей по вкладу в ВВП.
Как сообщали в Минстройархитектуры ранее, по состоянию на 1 января 2025 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Беларуси с учетом вновь принятых в течение 2024 года находились 558 413 человек (семей), в том числе 35 094 многодетных и 251 007 молодых семей. В текущем году планируется направить на улучшение жилищных условий 6480 многодетных семей, ввести в эксплуатацию 4970 квартир. А за 2024 год жилищные условия в Беларуси улучшили 20 712 семей, из них 7765 многодетных и 5635 молодых семей. -0-