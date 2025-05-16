Выбор в пользу СССР и попытка суицида. Как Ли Харви Освальд оказался в Минске

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как американец Ли Харви Освальд, обвиняемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди, оказался в Минске и где был устроен на работу, рассказал кандидат исторических наук Сергей Александрович в проекте «В теме. История» на YouTube-канале БЕЛТА.
«Освальд принимает решение и по туристической путевке отправляется из Нового Орлеана в штат Луизиана, в свой родной город. Оттуда он приплыл кораблем в Гавр, во Францию. Позже перебрался в Англию. Там он объяснил пограничной службе, что хочет побыть в Англии несколько недель перед тем, как уехать учиться в Швейцарию. Причем вот эта идея учиться у него была до тех пор, пока он не приехал в Минск», — рассказал историк.
В Европе Освальд изменил свое решение ехать в Швейцарию и улетел в Финляндию. В Финляндии он достаточно легко получил визу в СССР. «В СССР он приехал, по сути, тинейджером. Когда пересек границу Советского Союза, ему не было и 20 лет. В СССР Освальд прожил более двух лет», — сказал Сергей Александрович.
Почему американец Ли Харви Освальд принял решение приехать жить в Минск, рассказал историк.
«Он прибыл в Москву 16 октября 1959 года и заселился в гостиницу “Интурист”. Ирине Широковой, специалисту “Интуриста”, сказал, что он заядлый левый марксист, ему нравится образ жизни в Советском Союзе, он не видит будущего в Америке. И считает, что страна эта не имеет никаких перспектив, поэтому хотел бы остаться в СССР, принять гражданство. Широкова доложила об этом в органы госбезопасности, за ним стали наблюдать», — отметил историк.
В первый раз, когда Освальд заявился в советское посольство с таким предложением, ему отказали. Тогда он вскрыл себе вены в гостиничном номере, но его удалось спасти. После этого шага он некоторое время провел в психиатрической больнице.
«Его выпустили, дали вид на жительство и место жительства. Ему определили Минск. Он, кстати, все спрашивал: “А это Сибирь? Где это? Далеко ли?” 7 января 1960 года он поездом Москва-Минск прибывает на железнодорожный вокзал. Среди множества городов выбор пал именно на Минск, этому поспособствовало несколько причин. Во-первых, советские спецслужбы опасались за жизнь Освальда, поэтому решили убрать его подальше от Москвы и Ленинграда, но при этом не очень далеко, чтобы можно было за ним наблюдать. А во-вторых, здесь был достаточно высокий уровень жизни среди республиканских центров», — рассказал Александрович.
«О его приезде в Минск спецслужбы знали. Хрущев дал отмашку, мол, пусть он будет. В Минске о нем знал Комитет государственной безопасности. Председателю городского исполнительного комитета Василию Шарапову дали указание встретиться с этим человеком и содействовать ему в получении работы и жилья. За четыре дня пребывания в Минске Ли Харви Освальд уже был принят в горисполком, а также устроен на радиотехнический завод им. Ленина», — сказал историк.
«В то время Минск еще не стал визитной карточкой СССР, но тем не менее город обладал высоким уровнем жизни, показывал лучшие достижения советской экономики. Советскому обществу это было необходимо, поэтому Освальда направили именно сюда», — добавил Александрович.
Освальду Минск понравился. «Посмотрите, как быстро развиваются события. Его моментально приняли на радиотехнический завод имени Ленина, современный завод “Горизонт”, — заметил историк.
На заводе Освальд работал на различных должностях: и контролером, и слесарем, и токарем. «Под конец своей работы за ним закрепили наставников, работал он в экспериментальном цехе. Кстати, цех был экспериментальным в том плане, что там создавались опытные образцы продукции, не только военные. Такие образцы создавались в очень малых количествах — до пяти штук, чтобы потом пройти испытания. А уже в Москве принимали решение — запускать это в производство или же в доработку, или уже прекращать проекты. Люди в тот цех подбирались достаточно мастеровые, с большим опытом работы», — рассказал Сергей Александрович. -0-