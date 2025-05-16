Выбор в пользу СССР и попытка суицида. Как Ли Харви Освальд оказался в Минске

На заводе Освальд работал на различных должностях: и контролером, и слесарем, и токарем. «Под конец своей работы за ним закрепили наставников, работал он в экспериментальном цехе. Кстати, цех был экспериментальным в том плане, что там создавались опытные образцы продукции, не только военные. Такие образцы создавались в очень малых количествах — до пяти штук, чтобы потом пройти испытания. А уже в Москве принимали решение — запускать это в производство или же в доработку, или уже прекращать проекты. Люди в тот цех подбирались достаточно мастеровые, с большим опытом работы», — рассказал Сергей Александрович. -0-