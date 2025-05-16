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Прокурор МУС Хан отправлен в отпуск на фоне расследования о домогательствах

Карим Хан уходит в административный отпуск на фоне расследования.

Источник: Комсомольская правда

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан отправлен в административный отпуск на фоне расследования по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что на прошлой неделе Хан дал заключительные показания по расследованию, которое проводится международным судом. Обвинения против Прокурора МУС были выдвинуты еще в октябре 2024 года.

В связи с инцидентом несколько неправительственных правозащитных организаций призвали приостановить полномочия Хана на период следственных мероприятий. При этом прокурор продолжал вести профессиональную деятельность, заявив, что обвинения являются лишь попыткой дискредитировать его.

Ранее KP.RU сообщал, что Минфин США ввел санкции в отношении прокурора МУС Карима Хана.