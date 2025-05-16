Петербургские врачи спасли жизнь грудничку с пороком сердца

Ранее в Краснодаре умер младенец после нескольких дней высокой температуры. Примечательно, что родители списывали жар у ребёнка на прорезывание зубов, пока тот умирал от менингита. А в Екатеринбурге 5-месячный малыш умер при странных обстоятельствах. Покормив наследника, мать уложила его спать. Когда она пришла проверить спящее дитя, он уже не подавал признаков жизни.