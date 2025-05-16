Петербургские врачи спасли жизнь грудничку с пороком сердца

Перед операцией врачи провели несколько консилиумов для выбора наиболее безопасной тактики лечения. Само хирургическое вмешательство длилось два часа. Специалисты успешно справились со своей задачей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.
Как отметил заведующий кардиохирургической службой Андрей Нохрин, обнаруженный у маленького пациента порок сердца встречается очень редко, при этом его диагностика представляет особую сложность. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей, его состояние стабильно.
Ранее в Краснодаре умер младенец после нескольких дней высокой температуры. Примечательно, что родители списывали жар у ребёнка на прорезывание зубов, пока тот умирал от менингита. А в Екатеринбурге 5-месячный малыш умер при странных обстоятельствах. Покормив наследника, мать уложила его спать. Когда она пришла проверить спящее дитя, он уже не подавал признаков жизни.