Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургские врачи спасли жизнь грудничку с пороком сердца

Хирурги Педиатрического университета Санкт-Петербурга провели уникальную операцию по спасению трехмесячного ребёнка с редкой врождённой аномалией — полным сосудистым кольцом. У грудничка было две дуги аорты, которые сдавливали трахею, чем угрожали его жизни.

Источник: Life.ru

Перед операцией врачи провели несколько консилиумов для выбора наиболее безопасной тактики лечения. Само хирургическое вмешательство длилось два часа. Специалисты успешно справились со своей задачей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Как отметил заведующий кардиохирургической службой Андрей Нохрин, обнаруженный у маленького пациента порок сердца встречается очень редко, при этом его диагностика представляет особую сложность. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей, его состояние стабильно.

Ранее в Краснодаре умер младенец после нескольких дней высокой температуры. Примечательно, что родители списывали жар у ребёнка на прорезывание зубов, пока тот умирал от менингита. А в Екатеринбурге 5-месячный малыш умер при странных обстоятельствах. Покормив наследника, мать уложила его спать. Когда она пришла проверить спящее дитя, он уже не подавал признаков жизни.