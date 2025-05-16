Срок участия в СВО могут включить в стаж госслужбы

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время рабочего визита в Калининградскую область встретились с участниками специальной военной операции. На встрече Сергей Ольховский затронул вопрос трудоустройства участников СВО на муниципальную службу, отметив, что для должностей, которые относятся к высшей группе, применяются требования минимального стажа муниципальной службы, в Калининградской области он составляет четыре года. Ольховский предложил учитывать в таком стаже и период участия в СВО.