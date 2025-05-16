На Кубани мужчина убил возлюбленную из ревности, а потом сжег тело

Трагедия произошла вечером 13 мая 2025 года на улице Калинина. По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, компания, включая подозреваемого и потерпевшую, распивала спиртное в гостях. Когда хозяин дома вышел, между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора на почве ревности. В пылу конфликта обвиняемый нанес женщине смертельный удар ножом в шею. Жертва скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина попытался сжечь тело, накрыв его вещами и устроив поджог.