В НХЛ прокомментировали вылет Овечкина из «Стэнли»

«Да, и “Кэпиталз”, и Алекс провели замечательный сезон. Отличный результат в регулярном чемпионате и попадание в восьмерку лучших команд в плей-офф — нелегкий подвиг», — ответил Дэйли на вопрос корреспондента «Чемпионата». По его словам, команда показала высокие результаты на протяжении всего сезона, что заслуживает отдельного признания.