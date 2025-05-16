Ирина Яровая поддержала финалистку политического конкурса ЕР Людмилу Болилую

«Мне бы хотелось поддержать вас в новом направлении жизненной истории, сделать его содержательным, интересным, полезным. Судя по качествам, которые вы проявили в самых экстремальных условиях военных действий, для вас главное — глобальное понимание, ради чего все делается», — заявила Яровая на встрече с финалисткой. По ее мнению, самое главное качество для политика — это глобальное понимание целей своей деятельности ради страны и народа. Яровая подчеркнула, что именно это является нравственной основой, которая помогает решать сложнейшие задачи.