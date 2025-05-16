Ирина Яровая поддержала финалистку политического конкурса ЕР Людмилу Болилую

Ирина Яровая на встрече с финалисткой конкурса «Лидеры России. Политика» предложила ей заняться вопросами национальной безопасности в партии.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая поддержала финалистку политического конкурса «Лидеры России. Политика» и Героя России Людмилу Болилую в новом жизненном этапе, отметив ее профессионализм и готовность работать в политике, особенно в вопросах, связанных со спецоперацией. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
«Мне бы хотелось поддержать вас в новом направлении жизненной истории, сделать его содержательным, интересным, полезным. Судя по качествам, которые вы проявили в самых экстремальных условиях военных действий, для вас главное — глобальное понимание, ради чего все делается», — заявила Яровая на встрече с финалисткой. По ее мнению, самое главное качество для политика — это глобальное понимание целей своей деятельности ради страны и народа. Яровая подчеркнула, что именно это является нравственной основой, которая помогает решать сложнейшие задачи.
Людмила Болилая рассказала о своих жизненных принципах, воинской службе и интересе к медицине в зоне СВО: «Я готова к любой работе, взаимодействию по всем вопросам. Из направлений мне интересна медицина. Особенно — медицина в зоне СВО».
В ходе встречи Яровая предложила Болилой заняться вопросами национальной безопасности, биологической защиты и противодействия нелегальной миграции. Вице-спикер Госдумы также отметила значимость конкурса «Лидеры России. Политика» как инструмента подготовки кадров для преобразований.
Конкурс «Лидеры России. Политика» проводится при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и направлен на выявление перспективных политиков, в том числе среди участников СВО. Ранее Людмила Болилая, удостоенная звания Героя России, была отмечена секретарем Генсовета партии и наставником конкурса Владимиром Якушевым за подвиг на поле боя, за который она получила Золотую звезду Героя России.