В Белгородской области с февраля 2022 года погибли более 320 человек

В результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области с февраля 2022 года погибли свыше 320 человек, а число раненых превысило 2,5 тысячи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Смотрите, у нас, я просто сейчас в хронологии, у нас с вами уже более 320 человек погибло и более 2,5 тысяч ранены. И в большей степени с ранеными я практически со всеми встречался», — отметил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует «желтый» уровень террористической угрозы. Его ввели из-за ухудшения обстановки на границе с Украиной и возросшей активности украинских вооруженных формирований.
Протяженность границы Белгородской области с Украиной составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в области классифицируется как чрезвычайная ситуация федерального масштаба.
Ранее Гладков рассказал о смерти велосипедиста после прицельного удара украинского дрона.